Unfall mit Radfahrer (13): Polizei Duisburg sucht Autofahrer

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstag in Obermeiderich in einen Unfall mit einem jugendlichen Radfahrer verwickelt war.

Nach ersten Erkenntnissen bog der unbekannte Autofahrer gegen 14 Uhr von der Emmericher Straße nach links in die Straße „Am alten Viehof“ ab. Dabei übersah er offenbar einen 13 Jahre alten Radfahrer, der eigentlich Vorfahrt hatte.

Junger Radfahrer stürzt in Duisburg und überschlägt sich

Um einen Zusammenprall zu vermeiden, bremste der 13-Jährige scharf, stürzte und überschlug sich. Ein anderer 13-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf, stürzte ebenfalls. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Ermittler des Verkehrskommissariats 21 suchen nun nach ihm. Hinweise nehmen sie unter 0203 280 0 entgegen.

