Crash mit Absicht: Wollte Unfallfahrer seine Freundin töten?

Duisburg. Am Tag nach einem schweren Unfall auf einem A40-Zubringer kommt ein 25-Jähriger in U-Haft. Er stand beim Crash unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Für die Polizei sieht es zunächst aus wie ein schwerer Unfall: Am 27. Dezember des vergangenen Jahres überschlägt sich ein Ford auf der Straße Am Brink in Duisburg-Kaßlerfeld mehrfach. Die beiden Insassen, ein 25-Jähriger und seine damalige Lebensgefährtin (22) werden verletzt, kommen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Doch nachdem die Beamten das Paar befragt und Spuren ausgewertet haben, steht für die Ermittler fes: Der Unfall geschah aus Absicht, eins der beiden Opfer ist zugleich Täter. Am kommenden Donnerstag beginnt am Landgericht Duisburg der Prozess gegen den inzwischen 26-jährigen Fahrer des Unfallwagens. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft einen versuchten Totschlag vor.

Laut Anklage soll es am Tattag einen Streit zwischen dem Paar gegeben haben. Der Mann soll die Frau gegen 3.10 Uhr am Morgen mit einem Messer bedroht und gezwungen haben, in den Ford einzusteigen. 15 Minuten lang geht die Fahrt durch Duisburg. Vom Kaßlerfelder Kreisel geht es Richtung Innenstadt. Dann soll der Fahrer den Wagen auf dem A40-Zubringer auf 90 Stundenkilometer beschleunigt und versucht haben, gegen eine Leitplanke aus Beton zu fahren, um sich und seine Freundin zu töten. Die 22-Jährige habe ins Lenkrad gegriffen, der Wagen bricht aus, es kommt zum Unfall.

Freundin erleidet bei Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma

Laut Anklage hatte der Mann zum Unfallzeitpunkt 1,8 Promille Alkohol im Blut. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Frau erlitt durch den Unfall einen Lendenwirbelbruch und ein Schädel-Hirn-Trauma.

Am Tag nach dem Unfall ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an. Der 26-Jährige sitzt seitdem im Gefängnis. Für den Prozess hat das Landgericht sechs Verhandlungstage angesetzt. Am ersten wird voraussichtlich nur die Anklage verlesen. Außerdem könnte sich der 26-Jährige zu den Vorwürfen äußern. Die frühere Lebensgefährtin ist am zweiten Tag als Zeugin geladen. Ein Urteil könnte Mitte August fallen.

