Unfall: Mercedes-Fahrer rast mit 100 km/h durch Duisburg

Duisburg. Ein Mercedes-Fahrer (18) ist laut Polizei Duisburg durch Obermarxloh gerast und in einen Peugeot gekracht. Eine Frau (56) wurde verletzt.

Ein 18-Jähriger ist am Montag gegen 16.20 Uhr in Obermarxloh mit seinem Mercedes offenbar mit hohem Tempo in einen Peugeot gekracht. Die Frau (56), die das Auto zu diesem Zeitpunkt auf der Straße in Obermarxloh wendete, kam verletzt in ein Krankenhaus. Dies teilt die Polizei Duisburg mit.

Zeugen berichteten demnach, dass sie aufheulende Motorengeräusche gehört hatten und der Mercedes-Fahrer kurz vor dem Crash innerorts mit geschätzten 100 km/h an ihnen vorbeirauschte. Der 18 Jahre alte Fahrer konnte dann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Nach Crash in Obermarxloh: Polizei Duisburg stellt Führerschein des 18-Jährigen sicher

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Polizisten stellten den Führerschein des 18-Jährigen sicher. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

