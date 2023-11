Nach einem Verkehrsunfall in Duisburg-Marxloh mussten drei Männer in Krankenhäuser gebracht werden. (Symbolbild)

Verkehr Unfall in Marxloh: Fußgänger und Opel-Fahrer schwer verletzt

Duisburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Dunkelheit sind in Duisburg-Marxloh am Wochenende drei Männer verletzt worden, zwei davon schwer.

Bei einem Unfall in der Dunkelheit sind am Samstagabend (18. November) auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Marxloh ein 36-jähriger Fußgänger und ein 23-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Laut Zeugenangaben trat der Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Opel Astra erfasst. Der Fahrer versuchte demnach noch auszuweichen, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Transporter zusammen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Fußgänger und der Fahrer des Opel kamen mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Weil auch der 36-Jährige am Steuer des Transporters verletzt wurde, kam auch er in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfall-Team vom Polizeipräsidium Essen die Duisburger Polizisten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg