Zusammenprall Unfall in Großenbaum: Beteiligte Radler widersprechen sich

Duisburg. Die Polizei ermittelt weiter zu einem Radunfall in Großenbaum im Juli. Die beiden beteiligten Radfahrer machen ganz unterschiedliche Angaben.

Die Duisburger Polizei sucht Zeugen eines Fahrradunfalls in Großenbaum. Der Zusammenprall ereignetet sich bereits am Sonntag, 9. Juli, gegen 11 Uhr. Was genau geschah, ist aber immer noch unklar.

Denn die beiden involvierten Radfahrer (55 und 87 Jahre alt) machen ganz unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Der 87-Jährige kann sich auch nur noch bedingt an den Zusammenstoß im Bereich Reiserweg/Uhlenbroicher Weg erinnern. Ein Rettungswagen brachte ihn an dem Unfalltag in ein Krankenhaus.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

