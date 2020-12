Die Polizei sperrte die Kreuzung in Duisburg-Duissern kurzfristig ab.

Unfall Unfall in Duissern: Twingo wird gegen Mercedes geschleudert

Duisburg. Drei Autos waren am Mittwoch in Duisburg-Duissern in einen Unfall verwickelt. Eine Twingo-Fahrerin übersah beim Abbiegen einen Kia.

Drei Autos sind am Mittwochnachmittag in einen Unfall in Duissern verwickelt gewesen.

Laut Polizei übersah eine 40 Jahre alte Twingo-Fahrerin beim Linksabbiegen von der Mülheimer- auf die Hansastraße einen entgegenkommenden Kia. Dessen Fahrer konnte den Twingo nicht kommen sehen, weil ihm ein Linienbus die Sicht versperrte.

Unfall in Duisburg: Retter behandeln Mercedes-Fahrer

Deshalb konnte der 37-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Er stieß seitlich in das Heck des Renaults, der durch die Wucht des Aufpralls gegen den Mercedes eines 57-Jährigen und gegen einen Laternenpfahl geschleudert wurde.

Der Mercedes-Fahrer zog sich dabei Verletzungen zu und wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. An den drei Autos entstand ein hoher Sachschaden. Die Kreuzung musste am Mittwochnachmittag für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt werden.