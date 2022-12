Ein Müllwagen hat in Duisburg eine Fahrradfahrerin angefahren und verletzt. (Symbolbild)

Verkehrsunfall Unfall in Duisburger Altstadt: Müllwagen fährt Radlerin an

Duisburg. Beim Abbiegen in der Duisburger Altstadt hat ein Müllwagen eine Fahrradfahrerin getroffen und verletzt. Durch den Unfall staute sich der Verkehr.

Ein Müllwagen hat am Donnerstagmittag in Duisburg eine Radfahrerin angefahren und verletzt. Durch den Unfall kam es in der Altstadt zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Müllwagen auf der Unterstraße unterwegs. Als der 49-jährige Fahrer gegen 11.55 Uhr rechts in die Schwanenstraße abbiegen wollte, übersah er demnach die Radfahrerin (44). Ein vorderer Reifen traf die Frau, die daraufhin stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr in der Altstadt, sodass Verkehrsteilnehmer teils Umwege fahren mussten.

