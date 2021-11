Unfall in Duisburg: Zwei Verletzte und fünf Autos beschädigt

Bei einem Unfall in Baerl hat es nach Angaben der Polizei Duisburg zwei Verletzte und fünf beschädigte Autos gegeben.

Nach Angaben der Polizei Duisburg ist eine Frau (69) am Sonntag gegen 14.15 Uhr in Baerl mit ihrem Citroen beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Mercedes an der Kreuzung Rheindeichstraße/Grafschafter Straße zusammengestoßen.

Der Wagen der 69-Jährigen schleuderte daraufhin gegen den Ford, den ein Mann (56) steuerte. Dieser kollidierte mit seinem Fahrzeug wiederum mit zwei weiteren Autos.

Die Frau im Citroen und der Beifahrer (17) im Mercedes verletzten sich bei dem Unfall und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

