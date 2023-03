Eine Radfahrerin ist in Duisburg mit einem Autofahrer zusammengestoßen.

Polizei Unfall in Duisburg: Radfahrerin auf falscher Seite unterwegs

Duisburg. Eine Radfahrerin ist in Duisburg mit einem Autofahrer zusammengestoßen. Die 49-Jährige war entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs.

Eine Radfahrerin ist am Dienstag in Duisburg mit einem Autofahrer zusammengestoßen. Die 49-Jährige war gegen 14 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg unterwegs, als der 20 Jahre alte Fahrer des Autos sie auf der Kreuzung Sterkrader Straße, Ecke Duisburger Straße in Alt-Hamborn übersah.

Durch die Kollision stürzte die Frau und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Duisburgerin in ein Krankenhaus. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, dass auch eine kurze Fahrt auf der „falschen Seite“ fatale Folgen haben kann. Andere Verkehrsteilnehmer rechnen nicht immer damit, dass ein Rad-, Pedelec- oder E-Scooter-Fahrer von rechts kommen könnte.

