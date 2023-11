In Duisburg-Marxloh ereignete sich am 18. November ein Unfall. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 37 Kräften im Einsatz.

Duisburg. Mehrere Verletzte gibt es nach einem Verkehrsunfall in Duisburg-Marxloh. Bei zweien besteht womöglich Lebensgefahr – auch bei einem Fußgänger.

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen in Duisburg-Marxloh sind am Samstagabend, 18. November, sieben Personen zum Teil schwer verletzt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 37 Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallstelle ist zurzeit gesperrt.

[Feuerwehr, Polizei, Gericht: Unser Newsletter informiert täglich und kostenlos über Nachrichten aus Duisburg. Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Laut Polizei ereignete sich der Unfall um 17.47 Uhr auf der Kaiser-Wilhelm-Straße. Ein Pkw, der Richtung Bruckhausen unterwegs war, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Pkw. Auf die Unfallstelle fuhr außerdem ein Kleintransporter auf.

Unfall in Duisburg-Marxloh: Zwei Menschen möglicherweise lebensgefährlich verletzt

Bei dem Unfall wurden nach Polizeiangaben drei Personen schwer verletzt, darunter ein Fußgänger, der zum Unfallzeitpunkt am Fahrbahnrand gewesen war. Die Verletzungen des Fußgängers und des Autos, das in den Gegenverkehr geraten war, sind so schwer, dass nach Aussage der Polizei Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 37 Einsatzkräften an der Unfallstelle in Duisburg-Marxloh vor Ort. Nach Feuerwehrangaben wurden bei dem Unfall insgesamt sieben Menschen verletzt, fünf davon seien in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden. Einer der Fahrer war in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden.

Kaiser-Wilhelm-Straße in Duisburg-Marxloh nach Unfall aktuell teilweise gesperrt

Zur Unfallursache gab es am Samstagabend noch keine Erkenntnisse. Der Einsatz der Polizei lief um 20.30 Uhr noch, ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Essen ist vor Ort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Kaiser-Wilhelm-Straße zwischen Willy-Brand-Platz und Franz-Lenze-Platz gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg