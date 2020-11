Retter hatten die 80-Jährige am Montagnachmittag sofort in eine Klinik gebracht.

Unfall Unfall in Duisburg-Großenbaum: 80-Jährige stirbt in Klinik

Duisburg. Nach einem Zusammenprall in Duisburg-Großenbaum ist eine 80-Jährige im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt weiter.

Eine 80-Jährige, die am Montag bei einem Unfall in Großenbaum schwer verletzt wurde ( wir berichteten ), ist am Donnerstagabend im Krankenhaus gestorben.

Das Verkehrskommissariat 22 ermittelt seit Tagen zu den Hintergründen des Unfalls. Ein Sachverständiger wertete Spuren am Unfallort aus. Die Ermittler haben Angaben von Zeugen überprüft.

Unfall in Duisburg: Seniorin lief auf die Fahrbahn

Nach ersten Erkenntnissen lief die Seniorin um 16.40 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn der Großenbaumer Allee und wurde dort von dem Opel eines 50-Jährigen erfasst. Retter brachten sie in ein Krankenhaus. Dort kämpften die Ärzte dann vier Tage um ihr Leben – ohne Erfolg.

Hinweise von Augenzeugen des Zusammenpralls nimmt die Polizei weiter unter 0203 280 0 entgegen.