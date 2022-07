Die Polizei traf den Unfallverursacher zu Hause an. Er war frontal in einen Mercedes gefahren, nachdem er das Blinklicht einer Ampel missachtet hatte.

Polizeibericht Unfall in Marxloh: Betrunkener Fahrer lässt Verletzte zurück

Duisburg-Marxloh. Bei einem schweren Unfall in Duisburg-Marxloh sind drei Menschen verletzt worden. Der betrunkene Unfallfahrer flüchtete zunächst nach Hause.

Weil er das Blinklicht einer Ampel auf der Wilhelmstraße in Duisburg-Marxloh missachtete, ist ein 27-Jähriger in der Nacht zu Sonntag mit seinem Ford frontal in einen Mercedes gefahren. Daraufhin schleuderten die Autos noch gegen eine Straßenlaterne und eine Eisvitrine auf dem Gehweg.

Der betrunkene Fahrer des Ford flüchtete zunächst zu Fuß und kümmerte sich weder um seinen Beifahrer noch um den 20-jährigen Fahrer des Mercedes. Beide mussten mit technischem Gerät von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden.

Die Polizei traf den Unfallverursacher wenig später in seiner Wohnung an. Ebenso wie die beiden anderen Unfallbeteiligten musste er verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Die Weseler Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Polizei stellte den Ford des 27-Jährigen sicher.

