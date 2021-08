Verkehrsunfall Unfall in Duisburg: Auto fährt junges Mädchen auf Fahrrad an

Duisburg. Ein junges Mädchen wurde bei einem Fahrradunfall in Duisburg-Röttgersbach von einem Auto angefahren. Die Zehnjährige trug keinen Fahrradhelm.

Ein Mädchen ist in Duisburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Zehnjährige am Freitagabend auf ihrem Fahrrad in Röttgersbach unterwegs und trug dabei keinen Fahrradhelm. Ein Opel erfasste das Kind gegen 19.45 Uhr, als der Wagen den Kreisverkehr in der Pollerbruchstraße verließ.

Beim Abbiegen hatte der 37 Jahre Autofahrer demnach das Mädchen übersehen und stieß auf dem Fußgängerüberweg zusammen. Nach dem Verkehrsunfall kam das Kind ins Krankenhaus, es wurde nur leicht verletzt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg