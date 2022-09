Polizei und Retter sind in Burscheid zum Unfallort ausgerückt.

Unfall Unfall in Burscheid: Duisburger Lieferwagenfahrer beteiligt

Duisburg. Ein Lieferwagenfahrer (44) aus Duisburg hat in Burscheid einen Pedelec-Fahrer erfasst. Der 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Ein Lieferwagenfahrer aus Duisburg war am Montag in einen schweren Unfall in Burscheid beteiligt.

Nach Angaben der örtlichen Polizei wollte der 44-Jährige gegen 11 Uhr mit seinem Lieferwagen links auf eine Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Pedelec-Fahrer, der verbotenerweise auf dem Fußgängerweg unterwegs war.

Es kann zum Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Retter brachten den 58-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

