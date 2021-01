Eine Frau hat beim Linksabbiegen in Duisburg-Neumühl den entgegenkommenden Verkehr übersehen. Es kam zur Kollision.

Unfall Unfall beim Linksabbiegen in Duisburg: Fünfjährige verletzt

Duisburg In Duisburg hat eine 61-Jährige entgegenkommenden Verkehr beim Linksabbiegen übersehen. Bei der Kollision wurde sie und ein Mädchen verletzt.

Bei einem Unfall in Duisburg-Neumühl wurde eine Fünfjährige verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte eine 61 Jahre alte Autofahrerin am Montagvormittag von der Obermarxloher nach links in die Wiener Straße abbiegen wollen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden BMW, die Autos kollidierten.

Die 61-jährige und das Mädchen, das im BMW saß, kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, die Fahrerin blieb zur stationären Behandlung, die Fünfjährige konnte nach ambulanter Behandlung heim.

