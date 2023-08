Unfall auf Netto-Parkplatz: Polizei sucht Polo-Fahrerin

Die Polizei ermittelt zu einem Unfall in Duisburg-Meiderich.

Duisburg. Die Duisburger Polizei sucht nach dem Unfall auf einem Netto-Parkplatz nach der Fahrerin eines schwarzen VW Polo. Das war passiert.

Die Duisburger Polizei sucht nach einem Unfall auf dem Netto-Parkplatz an der Gartsträucherstraße in Duisburg-Meiderich am Mittwochabend nach der Fahrerin eines schwarzen VW Polo.

Die Autofahrerin hatte um 19.38 Uhr beim Abbiegen auf den Parkplatz offenbar eine 31 Jahre alte Fußgängerin übersehen und sie angefahren. Die 31-Jährige stürzte daraufhin auf den Boden. Die Polo-Fahrerin sprach die Frau noch kurz an, fuhr dann jedoch weiter.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 21 bitten nun zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sollen, sowie die Frau am Steuer des Polos sich unter 0203 280 0 zu melden.

