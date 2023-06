Unfall auf der Vulkanstraße: Halter eines SUV gesucht

Die Polizei sucht nach einem schwarzen SUV, das auf der Vulkanstraße in Duisburg in einen Unfall verwickelt war.

Duisburg. Nach einem Unfall in Duisburg fuhr eine Frau erst weiter. Als sie später die Polizei verständigte, war das zweite beteiligte Auto verschwunden.

Am frühen Sonntagmorgen hat sich auf der Vulkanstraße im Duisburger Rotlichtviertel ein Unfall ereignet. Die 21 Jahre alte Fahrerin eines silberfarbenen VW Polo fuhr ein am Straßenrand geparktes schwarzes SUV an, sodass an beiden Autos die Seitenspiegel sowie die Fahrzeugseiten beschädigt wurden.

Die Frau im Polo fuhr zunächst weiter und informierte die Polizei erst, als sie auf ihrer Arbeitsstelle angekommen war. Als die Polizei sich später im Zuge der Unfallaufnahme den geparkten zweiten Unfallwagen anschauen wollte, war dieser verschwunden.

Jetzt sucht die Polizei nach diesem Wagen und bittet den Halteroder die Halterin sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0203 280 0 beim Verkehrskommissariat 22 zu melden.

