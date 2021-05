Boot der Wasserwacht kentert im Rhein: Vier Mann über Bord

Unfall auf dem Rhein bei Duisburg: Ein Boot war gekentert und strandete danach am Ufer.

Duisburg. In Duisburg ist am Freitagabend ein Boot der Wasserwacht auf dem Rhein gekentert. Vier Mann gingen bei der eigentlichen Übungsfahrt über Bord.

Eine Übungsfahrt der Wasserwacht auf dem Rhein in Duisburg-Homberg endete am Freitagabend mit einem echten Einsatz. Vier Mitglieder und eine Übungspuppe waren in einem achtsitzigen Boot unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen von der Bugwelle eines vorbeifahrenden Schiffes getroffen und zum Kentern gebracht wurden.

Zwei der Insassen konnten mit dem Rettungsboot eines Containerschiffes in Sicherheit gebracht werden, zwei schafften es schwimmend an Land. Diese beiden kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, sagt ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei waren vor Ort. Auch eine Taucherstaffel wurde alarmiert, sie soll bei der Bergung des Bootes helfen, das hinter dem Rhein-Preußen-Hafen zwischen zwei Buhnen liegt.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt jetzt den weiteren Hergang des Unfalls.

