Unfall auf dem Kalkweg: Das berichten Augenzeugen

Duisburg. Zwei Autos sind auf dem Duisburger Kalkweg frontal zusammengestoßen. Die Polizei musste die Straße sperren. Das berichten Augenzeugen.

Zwei Autos sind am Montagnachmittag auf dem Duisburger Kalkweg frontal zusammengestoßen. Die Polizei musste die Hauptstraße in Höhe Am Buchenhain kurzfristig sperren.

Was war passiert? Eine 69-Jährige am Steuer eines orangefarbenen Seats soll nach Zeugenangaben gegen 13 Uhr plötzlich in den Gegenverkehr geraten sein. Dort prallte ihr Wagen dann mit einem schwarzen Opel zusammen, in dem eine 46-Jährige und deren Tochter (18) saßen.

Die beiden Frauen klagten nach dem Unfall über Schmerzen. Ein Rettungswagen brachte sie in die nahe gelegenen Sana-Kliniken. Die Seat-Fahrerin wurde am Unfallort medizinisch versorgt.

