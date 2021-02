Unfall auf A 42 in Duisburg: 46-Jähriger schwer verletzt

Auf der A 42 in Duisburg wurde am Donnerstag ein 46-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt.

Duisburg. Ein 46-Jähriger hat auf der A 42 in Duisburg die Kontrolle über seinen VW verloren und ist vor einen Betonpfahl geprallt. Ersthelfer zur Stelle.

Ein 46-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der A 42 in Duisburg verletzt worden.

Nach Informationen der Autobahnpolizei war der Mann gegen 16.30 Uhr in seinem VW in Richtung Dortmund unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Baerl auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Sein Wagen prallte rechts gegen einen Betonabweiser, wurde von dort nach links in die Mittelleitplanke geschleudert.

Unfall auf der A 42 in Duisburg: Ersthelfer zur Stelle

Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes um den schwer verletzten 46-Jährigen. Anschließend brachten die Einsatzkräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

