Polizei Unbekannter raubt 85-Jähriger in Hochfeld die Handtasche

Duisburg. Ein Mann hat am Sonntag einer 85-jährigen Seniorin in Duisburg-Hochfeld die Handtasche von der Schulter gerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Duisburg-Hochfeld einer 85-Jährigen die Handtasche von der Schulter gerissen. Gegen 18 Uhr hat der Mann auf der Heerstraße zugeschlagen und flüchtete mit der Beute in Richtung Musfeldstraße.

Der Unbekannte soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose sowie einen dunklen Kapuzenpulli. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 0203 280 0 zu melden.