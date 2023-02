Unbekannter raubt 14-Jährigen in Marxloher Fußgängerzone aus

An der Kaiser-Friedrich-Straße in Duisburg-Marxloh hat ein unbekannter Täter einen 14-jährigen Jungen angegriffen und ausgeraubt.

Duisburg. Ein Räuber hat in der Marxloher Fußgängerzone einen 14-Jährigen überfallen, dann flüchtete er mit der Beute. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen.

Nach einem Raub in Marxloh sucht die Polizei Duisburg nach Zeugen. Ein 14-Jähriger wollte sich demnach am Dienstagmorgen, 7. Februar, gegen 7 Uhr an der Kaiser-Friedrich-Straße, der Fußgängerzone am Im-Brahm-Center, etwas zu Essen kaufen.

Jedoch schlug ihm in der Nähe zur Feldstraße ein Unbekannter auf den Arm und entriss ihm sein Portemonnaie. Anschließend flüchtete der jugendliche Räuber in Richtung Pollmann-Eck. Er trug schwarz-weiße Schuhe und ein schwarzes Cappy. Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0203 2800 entgegen.

