Unfall Unbekannter fährt in Duisburg Rollstuhlfahrer an und flieht

Duisburg. In Rumeln-Kaldenhausen hat ein Autofahrer einen 87-jährigen Rollstuhlfahrer angefahren. Der Duisburger stürzte und blieb auf der Seite liegen.

Ein 87 Jahre Rollstuhlfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Rumeln-Kaldenhausen verletzt worden.

Der Mann war nach eigener Aussage in seinem Krankenfahrstuhl in Richtung Rathausallee unterwegs, als er im Kreuzungsbereich Am Geistfeld/ Zum Röltgenhof von einem weißen Fahrzeug touchiert wurde, das von links kam.

Unfall mit Rollstuhlfahrer in Duisburg: Passanten helfen

Daraufhin kippte der 87-Jährige mit seinem Rollstuhl um und verletzte sich nach Angaben der Polizei leicht. Mehrere Passanten halfen dem Mann – samt Rollstuhl – wieder auf. Den Unfall selbst hatten sie jedoch nicht bemerkt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs flüchtete.

Die Polizei Duisburg sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Autofahrer oder der unbekannten Autofahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Telefonnummer 0203 280 0 entgegen.

