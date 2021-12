Das Verkehrskommissariat sucht nach einem Unfall in Duisburg einen Autofahrer.

Anzeige Unbekannter fährt Frau in Duisburger Innenstadt über den Fuß

Duisburg. Eine 41-Jährige hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Ein Autofahrer fuhr ihr in der Duisburger Innenstadt über den Fuß und flüchtete.

Eine 41-Jährige hat am Montag in Duisburg Anzeige erstattet, weil ihr ein Unbekannter in der Innenstadt über den Fuß gefahren ist.

Laut eigener Aussage wollte die Frau am am Freitagmorgen um 7.15 Uhr die die Einmündung Steinsche Gasse/Friedrich-Wilhelm-Platz in Richtung Plessingstraße überqueren, als sie von einem schwarzen Auto touchiert wurde.

Der linke Hinterreifen rollte ihr dabei über den Fuß. Die 41-Jährige stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort.

Unfall in Duisburg: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Er wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise zu dem Unfall nimmt dabei das Verkehrskommissariat 22 unter 0203 280 0 entgegen.

