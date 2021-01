Unbekannter entreißt Seniorin in Duisburg die Handtasche

Duisburg. Ein Unbekannter soll in der Duisburger Altstadt einer 79-Jährigen aufgelauert und dann die Handtasche entrissen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat einer Seniorin am Freitag in Duisburg die Handtasche entrissen. Gegen 11 Uhr soll der Täter der 79-Jährigen an der Moselstraße in der Altstadt aufgelauert haben. Etwa auf Höhe der Erftstraße riss er ihr von hinten die Handtasche vom Arm und rannte in Richtung Pulverweg davon.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Seniorin blieb unverletzt. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 1,65 Meter großen, schlanken und dunkel gekleideten Mann handeln. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich telefonisch unter der Rufnummer 0203 2800 melden.