Die Polizei Duisburg ermittelt nach einer Brandstiftung in Mittelmeiderich.

Ermittlungen Unbekannte zünden in Duisburg-Meiderich Matratze an

Duisburg. Unbekannte haben in Duisburg-Meiderich eine Matratze angezündet. Die Polizei sucht nach den Tätern und nimmt Hinweise entgegen.

Die Polizei sucht nach den Verantwortlichen für eine Brandstiftung in Mittelmeiderich am frühen Dienstagmorgen.

Nach ersten Erkenntnissen zündeten Unbekannte gegen 3 Uhr eine Matratze in einer Hofeinfahrt an der Straße Unter den Ulmen an und flüchteten im Anschluss.

Brandstiftung in Duisburg: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Rund um das Mehrfamilienhaus gab es eine starke Rauchentwicklung, eine Lampe wurde beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 nimmt bei der Suche nach den Tätern Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.

