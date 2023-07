Unbekannte wollten in zwei Duisburger Schulen einbrechen

Duisburg. An zwei Duisburger Schulen haben Hausmeister in den Sommerferien Einbruchsversuche festgestellt. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte haben im Duisburger Norden versucht, in zwei Schulen einzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler müssen die Täter zwischen Freitagmittag, 30. Juni, uns Montagmorgen, 3. Juli, unterwegs gewesen sein.

Der Hausmeister der Theodor-König-Gesamtschule in Alt-Hamborn bemerkte bei seinem Rundgang Hebelspuren an der Fluchttür der Mensa. Die Einbrecher scheiterten dort wohl an dem gut gesicherten Zugang.

Scheibe an Marxloher Gymnasium eingeschmissen

Auch der Hausmeister des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums in Marxloh entdeckte in der Ferienzeit an seiner Schule Einbruchspuren. Die Unbekannten wollten offensichtlich eine Fensterscheibe im Erdgeschoss einschmeißen. Das entstandene Loch war aber zu klein, um in das Gebäude einzusteigen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Bei ihren Nachforschungen hofft die Polizei auch auf Zeugenhinweise. Informationen nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 280 0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg