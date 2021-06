Die Schulleitung der Katholischen Grundschule Böhmerstraße in Duisburg hat die Eltern mit einem Schreiben informiert.

Ermittlungen Unbekannte sollen Kinder in Duisburg angesprochen haben

Duisburg. Ein Mann und eine Frau sollen Grundschulkinder im Duisburger Süden angesprochen haben. Die Schule hat Eltern mit einem Schreiben gewarnt.

Ein Mann und eine Frau sollen in dieser Woche drei Grundschulkinder in Duisburg-Buchholz angesprochen haben. Die Katholische Grundschule Böhmer Straße hat die Eltern mit einem Schreiben informiert.

Darin schreibt die Schulleiterin: „Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzten, dass in den letzten Schultagen drei Kinder unserer Schule auf dem Schulweg von fremden Personen (einmal ein Mann und einmal eine Frau) angesprochen wurden.“ Dabei sollen die Kinder aufgefordert worden sein, in ein schwarzes Fahrzeug zu steigen. „In einem Fall wurde angeboten, das Kind zur Schule zu fahren, es abzuholen und danach gemeinsam einen Hund anzuschauen“, heißt es weiter.

Kinder in Duisburg-Buchholz angesprochen: Polizei erhöht Präsenz

Der Polizei liegt ein Bericht über einen Vorfall am Montag, 31. Mai, auf der Straße Am Königsbusch vor. Dort soll ein Kind aus einem dunklen Renault angesprochen worden sein.

„Wir nehmen den Fall ernst“, sagt Sprecher Jonas Tepe. Die Bezirkspolizisten seien informiert, die Präsenz von Streifen in dem Bereich um die Schule sei erhöht worden.

Kriminalkommissariat 36 nimmt Zeugenhinweise entgegen

Wie sollten Kinder reagieren, wenn sie auf der Straße oder am Spielplatz von einem fremden Mann oder einer fremden Frau angesprochen werden? „Es gilt natürlich die Regel: Nicht mit fremden Menschen mitgehen, nicht in fremde Autos einsteigen“, erklärt die Polizei. Sollte ein Unbekannter hartnäckig nicht von dem Kind ablassen, rät sie dazu, sich laut zu machen und zu schreien, um andere Erwachsene aufmerksam zu machen. Jungen und Mädchen sollten auch keine Angst haben, ihren Eltern und der Polizei von solchen Vorfällen zu erzählen.

Im aktuellen Fall nimmt das Kriminalkommissariat 36 Hinweise von Zeugen unter 0203 2800 entgegen.

