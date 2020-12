Unbekannte schlitzen Autoreifen im Duisburger Süden auf

Duisburg. Im Duisburger Süden wurden in den letzten Wochen zahlreiche Autoreifen aufgeschlitzt. Zum Teil bemerkten die Fahrer dies erst auf der Autobahn.

In den vergangenen drei Wochen sind im Duisburger Süden, insbesondere in Mündelheim und Umgebung, zahlreiche Autoreifen aufgeschlitzt worden. Für einige Autofahrer war dies nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Teilweise bemerkten die Fahrer nämlich erst auf der Autobahn, dass etwas an den Reifen nicht stimmt.

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der letzten Zeit verdächtige Frauen, Männer oder Jugendliche an Autos beobachtet?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 entgegen.