Unbekannte rauben 21-Jährige im Bahnhof Schlenk aus

Duisburg. Ein Räuber-Duo hat im Bahnhof Schlenk einer 21-Jährigen Handy und Handtasche gestohlen. Die Täter flüchteten über die Gleise. Polizei fahndet.

Zwei Unbekannte haben am Montag an der S-Bahnhaltestelle „Im Schlenk“ in Wanheimerort eine 21-Jährige beraubt.

Laut Polizei entrissen die beiden Täter der Frau um 17.10 Uhr auf dem Bahnsteig das Handy und ihre Handtasche. Mit der Beute in den Händen flüchteten die beiden Männer dann über die Gleise.

Handtaschenraub am Bahnhof Schlenk: Polizei sucht Unbekannte

Die 21-Jährige alarmierte die Polizei, die nun nach dem Duo sucht. Beide Räuber sind laut Beschreibung zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß.

Einer der jungen Männer hat rotblonde Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Lederjacke. Sein Komplize hatte eine schwarze Baseballkappe, einen roten Pulli, eine dreiviertellange Jeans und helle Turnschuhe an. Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.