Fahndung Unbekannte brechen in Marxloh in Lebensmittelladen ein

Duisburg. Unbekannte sind nachts in einen Lebensmittelladen in Duisburg-Marxloh eingebrochen und haben Beute gemacht. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Lebensmittelladen in Duisburg-Marxloh eingebrochen.

Laut Polizei schlugen die Täter im Zeitfenster zwischen 2 und 4 Uhr das Bürofenster des Geschäfts an der Karl-Marx-Straße ein, nahmen sich Bargeld aus der Kasse und erbeuteten eine Geldkassette.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Bei der Suche nach den Einbrechern bittet die Kriminalpolizei auch die Bevölkerung um Hilfe. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280 0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg