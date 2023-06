Umsonst und draußen: Diese 80er-Stars kommen nach Duisburg

Londonbeat sind unter anderem für den Hit „I’ve Been Thinking About You“ bekannt. Am Wochenende spielen sie beim WDR 4 Sommer Open Air in Duisburg.

Duisburg. Johnny Hates Jazz, Londonbeat und die Weather Girls hatten in den 80ern große Hits. Ihr Open-Air-Konzert am Samstag in Duisburg ist gratis.

Musikalische Zeitreise mitten in der Duisburger City: Wer Musik der 80er-Jahre mag, kann sich auf ein Konzert am Wochenende mit prominenter Besetzung freuen. Das WDR 4 Sommer Open Air in Duisburg beginnt bereits am Freitag, die großen Namen stehen aber für Samstag auf dem Programm: Johnny Hates Jazz, Londonbeat, Sydney Youngblood und das einstige „Weather Girl“ Ingrid Arthur haben zwischen 1980 und 1990 Millionen Menschen mit ihren Ohrwürmern erfreut. Jetzt spielen sie auf dem König-Heinrich-Platz – das Konzert ist gratis.

Am ersten Abend kommt die Musik von Elton John und Billy Joel. Die beiden Weltstars spielen nicht persönlich in Duisburg, den Job übernimmt die Coverband Elton & The Joels mit einer Hommage an deren Megahits. Davor stimmt die WDR 4 Band das Publikum ein.

Konzert in Duisburg mit Johnny Hates Jazz, Londonbeat und weiteren Stars

Am Samstag bekommen es die Duisburgerinnen und Duisburger dann mit Originalen zu tun: Johnny Hates Jazz, Londonbeat, Sydney Youngblood und Ingrid Arthur werden ihre Hits wie „Shattered Dreams“, „I’ve Been Thinking About You“, „If Only I Could“ oder „It’s Raining Men“ auf der Bühne präsentieren. Sie werden dabei von der Live-Band von Sydney Youngblood begleitet.

Eingebettet sind die Konzerte in die NRW Radtour, bei der rund 1300 Radfahrerinnen und Radfahrer vier Tage lang auf einer 275 Kilometer langen Strecke unterwegs sind. Sie führt von Wesel über Bocholt, Kalkar, Xanten, Rheinberg, Duisburg, Krefeld, Neukirchen-Vluyn und Dinslaken und schließlich wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Der Radiosender WDR 4 veranstaltet sein Sommer Open Air in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen – mit wechselnder Besetzung. Nach Duisburg ist in diesem Jahr noch Höxter an der Reihe (19. August), dann mit der Band Alphaville, die durch Hits wie „Forever young“ und „Big in Japan“ bekannt wurde.

Am Freitag, 30. Juni, beginnen die Konzerte auf dem König-Heinrich-Platz um 18 Uhr. Am Samstag mit spektakulärem Line-Up geht es um 19.30 los. Der Eintritt ist jeweils frei. Informationen zu den beiden Konzert-Abenden in Duisburg am kommenden Wochenende gibt es online auch auf www.duisburglive.de.

