Umleitung für Busse der DVG und NIAG in Duisburg-Stadtmitte

Duisburg. Die Fahrbahn in der Verknüpfungshalle am Hauptbahnhof wird saniert. Busse der DVG und NIAG fahren deshalb eine Umleitung in Duisburg-Stadtmitte.

Von Montag, 28. September, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 4. Oktober, Betriebsende, nehmen einige Busse der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und der NIAG in Duisburg-Stadtmitte eine Umleitung. Der Grund: Die Fahrbahn wird in der Verknüpfungshalle saniert.

Busse der Linien 920, 921, 926, 929, 931, SB10, SB30, NE1, NE2, NE5 und NE6 nehmen laut DVG in Fahrtrichtung „Duisburg Hauptbahnhof Osteingang“ ab der Haltestelle „Hauptbahnhof Westeingang“ eine örtliche Umleitung über die Mercatorstraße und Saarstraße zur Ersatzhaltestelle „Hauptbahnhof Bussteig 5“ und fahren weiter über die Landfermannstraße und Neudorfer Straße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Hauptbahnhof Bussteig 5 und 6“ werden auf die Saarstraße in Höhe der Targo-Bank verlegt. In Gegenrichtung wird die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge gefahren.

Die Busse der Linien 934, SB40 und NE3 nehmen ab der Haltestelle „Hauptbahnhof Osteingang“ eine örtliche Umleitung über die Neudorfer Straße und Landfermannstraße zur Ersatzhaltestelle „Hauptbahnhof Bussteig 6“ und fahren weiter über die Oranienstraße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Hauptbahnhof Bussteig 6“ wird auf die Landfermannstraße vor der Kreuzung Oranienstraße verlegt, die Haltestelle „Hauptbahnhof Bussteig 5“ auf die Landfermannstraße hinter die Kreuzung Oranienstraße. In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

Busse der Linie 933 fahren ab der Haltestelle „Hauptbahnhof Osteingang“ eine örtliche Umleitung über die Neudorfer Straße und Landfermannstraße zur Ersatzhaltestelle „Hauptbahnhof Bussteig 6“ und weiter über die Landfermannstraße zur Haltestelle „Stadttheater“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Hauptbahnhof Bussteig 5 und 6“ werden auf die Landfermannstraße hinter beziehungsweise vor die Kreuzung Oranienstraße verlegt. In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

Weitere Infos gibt es auf www.dvg-duisburg.de, unter 0203 60 44 555 und in der myDVG-App.