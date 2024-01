Umfrage: Das muss sich in Duisburg-Mitte verbessern

Mitte. . Umfrage der Stadt Duisburg: So bewerten 1254 Teilnehmer aus Duisburg-Mitte die Lebensqualität in der City. Welche Verbesserungswünsche es gibt.

Die Stadt Duisburg hat im Sommer vergangenen Jahres 8200 Duisburgerinnen und Duisburger befragt und wollte erfahren, wie wohl sie sich in der Stadt fühlen. Aus dem Bezirk Mitte stammen 1254 Teilnehmer. 70,3 Prozent bewerten die Lebensumstände insgesamt als „gut“, nur der Süden schneidet besser ab. Wer in Wanheimerort, Neudorf, Duissern, Neuenkamp, Kasslerfeld, in der Altstadt oder im Dellviertel wohnt, fühlt sich zu seinem Stadtteil überdurchschnittlich verbunden, aber auch die Verbundenheit zu Duisburg insgesamt ist groß, fanden die Mitarbeiter von der Stabstelle für Wahlen und Informationslogistik der Stadt Duisburg heraus.

Im stadtweiten Vergleich wird die Lebensqualität überdurchschnittlich gut bewertet. Drei Prozent halten sie für „sehr gut“, 28 Prozent für „gut“, 16 Prozent allerdings auch für „schlecht“ und drei Prozent für „sehr schlecht“. Mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre nehmen 42 Prozent eine Verschlechterung der Lebensqualität wahr, neun Prozent sagen sogar, es sei „sehr viel schlechter“ geworden. Gefragt nach den Erwartungen für die kommenden fünf Jahre schaut die Mehrheit nicht so positiv in die Zukunft. 51 Prozent prognostizieren eine weitere Verschlechterung. Stadtweit sind es 59 Prozent.

Hier sehen die Teilnehmer in Duisburg-Mitte Verbesserungsbedarf

Bei der schriftlichen Befragung nannten die Bewohner aus dem Bereich Duisburg-Mitte die Straßenschäden, etwa Schlaglöcher, als größtes Problem. Auf Platz zwei liegen „Kriminalität und Unsicherheit“. Laut Kriminalitätsbericht der Polizei Duisburg für das Jahr 2022 hat die Zahl der Straftaten deutlich zugenommen. Mehr als jede dritte Straftat war ein Diebstahl. Die Altstadt, zu der auch die City zählt, gehört zu den Stadtteilen mit den meisten Vorfällen – 2632 wurden hier gezählt. Mehr waren es nur im Dellviertel (4035) und in Marxloh (2780).

Als Problem Numero drei benennen die Umfrage-Teilnehmer die mangelhafte Sauberkeit von Straßen und Grünanlagen – und liegen damit im Stadtschnitt. Außerdem stören sie sich in Duisburg-Mitte an den zahlreichen Baustellen sowie an der Zuwanderung. Besonderen Bedarf für höhere Investitionen vonseiten der Stadt sehen die Befragten im Bezirk Mitte in der Bekämpfung von Jugendkriminalität sowie zum Schutz der öffentlichen Sicherheit. Auch in die Verbesserung der Situation an Schulen und in Duisburger Straßen solle mehr Geld fließen, lautet ein Wunsch.

Das sind die Pluspunkte im Bezirk Mitte

Gute Noten bekommen hingegen im Allgemeinen die Freizeitangebote. Genannt wird neben dem Landschaftspark und der Sechs-Seen-Platte auch der Zoo, der in Duissern liegt. Auch Angebote der Stadtbibliothek, der Volkshochschule und des Theaters oder der Oper landen auf den vorderen Plätzen. Nur eine geringe Zufriedenheit gibt’s bei den Schwimmbädern, Sportanlagen oder dem Radwegenetz. Zwar hat die Stadt unlängst eine zweite Fahrradstraße in Ruhrort eingeweiht, aber nicht umsonst finden regelmäßig Fahrrad-Demos von Erwachsenen und Kindern in Duisburg statt.

Zufriedenheit mit der Innenstadt und den Nebenzentren

Ein besonderes Augenmerk wurde bei dieser Befragung auch auf das Kaufverhalten gelegt. Die Innenstadt liegt schließlich mitten im Bezirk Mitte. Außerdem haben noch Neudorf und Wanheimerort den Rang eines Nebenzentrums. Während die meisten Duisburger die City vor allem zum Shoppen von Schuhen, Bekleidung, Bücher, Haushaltswaren und Luxusartikeln aufsuchen, erledigen sie Einkäufe von Lebensmitteln, Drogerieartikeln und Apothekenbesuche wohnortnah. Auf die Frage „Was erledigen Sie in Neudorf?“ geben die Befragten denn auch an: Einkaufen. Freunde und Bekannte treffen. Gastronomie besuchen. Arztbesuche. Freizeit. In Wanheimerort lautet die Reihenfolge: Einkaufen. Arztbesuche. Freunde und Bekannte treffen. Behördengänge. Nutzung von Gastronomie.

Damit die Duisburger verstärkter wieder zum Shoppen in die Innenstadt strömen, müssten sich Angebotsvielfalt und Qualität der Geschäfte verbessern, sagen mehr als 4000 Teilnehmer. Auch ein schöneres Stadtbild, mehr Sauberkeit, mehr Parkplätze und Gastronomie und Cafés werden genannt. An letzterem Punkt arbeiten zum Beispiel die Wirtschaftsförderer von „Duisburg Business & Innovation“ und hatten beispielsweise in diesem Jahr Duisburger Gastronomen eingeladen, um mit ihnen zu überlegen, wie Gastronomie die City beleben kann. Kein einfaches Unterfangen – so hat etwa das italienische Restaurant „Rosso Picanto“ den Sonnenwall Richtung Wasserviertel verlassen. Und das Café Perfetto wollte nie in die Duisburger Innenstadt, sondern will ab nächstem Frühjahr in Duissern durchstarten.

So wird die Stadtentwicklung in Mitte bewertet

Viele Teilnehmer haben bei der Befragung über die Zahl der Baustellen geklagt. Allerdings liegen auch viele Stadtentwicklungsprojekte im Bereich Mitte. So wird die Umgestaltung des Rheinparks und der Bau des Wohngebietes Rheinort positiv bewertet. Auch die erfolgte Neugestaltung des Kant-Parks und die geplante Errichtung des Mercatorviertels schneiden gut ab. Bei Letzterem tut sich allerdings, bis auf den Bau des Hotels, noch nicht viel. Auch der Bahnhofsvorplatz samt Mercator One und die Entwicklung der Duisburger Dünen wurden in der Umfrage positiv erwähnt. Am wenigsten gut finden die Duisburger die Pläne für das Rahmerbuschfeld im Süden der Stadt. Diese sind höchst umstritten.

>> Umfrage

Regelmäßige Bürgerbefragungen hatte es zuletzt zwischen 1981 und 2009 gegeben. Nach einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2022 wurden 25.000 Duisburgerinnen und Duisburger angeschrieben. 8194 schickten ihre Fragebögen zurück, das entspricht einer Quote von 32,8 Prozent.

Nachdem die Ergebnisse den Politikern im Rat der Stadt vorgestellt wurden, beschäftigen sich nun auch die Bezirkspolitiker mit der Umfrage.

Laut Stadtdirektor Martin Murrack sollen die Ergebnisse künftig „zum Wohle der Duisburger“ einfließen.

