Umbau Duisburg Hbf. Osteingang: Busse fahren diese Umleitung

Auch der Bus der Linie 933 muss wegen des weiteren Umbaus Osteingangs am Hauptbahnhof Duisburg eine Umleitung nehmen.

Duisburg. Der Umbau des Osteingangs am Hauptbahnhof Duisburg geht weiter. Ab Montag, 23. Oktober, müssen mehrere Busse eine Umleitung nehmen – die Details.

Der Umbau des Bahnhofsvorplatzes am Osteingang des Duisburger Hauptbahnhofs geht ab Montag, 23. Oktober, im Laufe des Vormittags in die vierte Bauphase. Deshalb müssen die Busse der Linien 920, 921, 928, 929, 933, 934, 939, 945, NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE9, SB10, SB30 und SB40 der DVG, NIAG und Stoag in Neudorf eine Umleitung nehmen.

In Fahrtrichtung Duisburg Hauptbahnhof Osteingang fahren die Busse dann über die Klöcknerstraße zur Haltestelle „Duisburg Hbf. Osteingang Bussteig 3“. Die Haltestelle „Duisburg Hbf. Osteingang Bussteig 1“ wird zur Haltestelle „Duisburg Hbf. Osteingang Bussteig 3“ verlegt und die Haltestelle „Duisburg Hbf. Osteingang Bussteig 2“ auf die Neudorfer Straße in Höhe der Hausnummer 73.

Die Haltestelle „Blumenstraße“ entfällt. Die DVG bittet die Fahrgäste die Haltestellen „Bismarckplatz“ und die Ersatzhaltestelle „Duisburg Hbf. Osteingang Bussteig 2“ zu nutzen.

Weitere Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es online auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefon-Hotline unter 0203 60 44 555 und in der myDVG Bus&Bahn-App.

