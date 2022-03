Ukraine: Volksbank Rhein-Ruhr unterstützt eine Spendenaktion

Duisburg. Die Volksbank Rhein-Ruhr unterstützt eine Spendenaktion einer Mitarbeiterin. Für Ukrainer werden etwa Kerzen, Streichhölzer oder Decken benötigt.

Die Volksbank Rhein-Ruhr unterstützt eine Spendenaktion einer Mitarbeiterin zu Gunsten der Menschen in der Ukraine. Martha Schlosser, deren Familie selbst von den Auswirkungen des Krieges betroffen ist, hat mit ihrer Familie eine Initiative ins Leben gerufen, die mit Unterstützung umliegender Kirchengemeinden aus Dinslaken Sachspenden sowie Geldzuwendungen für die Menschen in der Ukraine sammelt. Benötigt werden etwa Decken, Verbandskästen, Kerzen und Streichhölzer oder Taschenlampen mit Akku und Batterien.

„Wir können aus der Ferne nur versuchen, humanitäre Hilfe zu organisieren – den Schmerz und die Spuren, die dieser Krieg hinterlässt, können wir den Betroffenen nicht nehmen“ betont Martha Schlosser. Die Sachspenden werden mit Kleinbussen zur polnischen Grenze gebracht und dort in Empfang genommen. Auf dem Rückweg nach Deutschland werden Flüchtende in den Bussen mitgenommen, um ihnen den Weg zu erleichtern.

Volksbank Rhein-Ruhr unterstützt Spendenaktion

„Unsere Familienmitglieder, die noch in der Ukraine sind, halten uns permanent auf dem Laufenden, welche Dinge wirklich benötigt werden“, so Martha Schlosser. Angehörige vor Ort nehmen die Spenden entgegen und verteilen Sie über die örtlichen Kirchengemeinden an die Menschen in der Ukraine. Auch die Geldspenden werden auf diesem Weg verteilt und die Vergabe entsprechend dokumentiert.

„Als wir von der Aktion unserer Kollegin erfahren haben, war sofort klar, dass wir sie unterstützen und ihr die bestmögliche Hilfe an die Hand geben, um auf ihre Aktion aufmerksam zu machen“ erklärt Thomas Diederichs, Sprecher des Vorstandes der Volksbank Rhein-Ruhr. Eine Liste aller benötigten Sachspenden und Informationen finden Interessierte auf www.volksbank-rhein-ruhr.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg