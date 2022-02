Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link hat sich am Montagvormittag zum Ukraine-Krieg geäußert.

Ukraine-Krieg Ukraine-Krieg: Duisburg will Flüchtlinge aufnehmen

Duisburg. Duisburg möchte Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Das kündigte OB Sören Link am Montagvormittag an. Gespräche haben bereits stattgefunden.

Oberbürgermeister Sören Link hat am Montagvormittag angekündigt, dass Duisburg Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen wolle. Das sagte der OB am Rande des Prinzenfrühstücks in der Schauinslandreisen-Arena.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Ein Gespräch mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gebag und Bürgern, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, habe es schon gegeben.

Gebag-Chef Bernd Wortmeyer sagte, dass man bereits in der Flüchtlingskrise 2015 Wohnungen zur Verfügung gestellt habe und das nun wieder tun wolle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg