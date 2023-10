Auf fast allen Autobahnen in Duisburg stehen derzeit Arbeiten an – von der Fahrbahndecken-Erneuerung bis zum Neubau ganzer Brückenbauwerke.

Verkehr Übersicht Verkehrssperrung: Wann ist was in Duisburg dicht?

Duisburg. Autofahrer haben es zur Zeit schwer: Auf den Autobahnen in Duisburg und vielen Straßen gibt es Sperrungen und Einschränkungen. Ein Überblick.

Die Ankündigungen zu Baumaßnahmen auf Autobahnen, Brücken und innerstädtischen Straßen in Duisburg reißen nicht ab. Wie soll man da den Überblick behalten, wo es Einschränkungen, Umleitungen und Vollsperrungen gibt? Vielleicht so: Das sind die bislang angekündigten Maßnahmen in den kommenden Herbstwochen.

Einschränkungen auf der A3

Im Kreuz Kaiserberg wird eine Brücke der A3 abgerissen. Die Deutsche Bahn sperrt deshalb die darunter liegenden Gleise bis Freitag, 13. Oktober, 21 Uhr. Für den Autoverkehr gibt es ebenfalls Einschränkungen in der Zeit von Donnerstag, 5. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober. „Die jeweiligen Sperrungen werden aber voraussichtlich nie länger als 15 Minuten dauern“, sagt Mario Korte, Leiter der Außenstelle Essen der Autobahn GmbH.

Grund: Ein Schwerlastkran hebt Stahlträger der abzureißenden Brücke über die Fahrbahn.

Vollsperrung auf der A40

Die neue Rheinbrücke der A40 soll rund um Allerheiligen an die Autobahnspuren angeschlossen werden. Ende Oktober wird die A40 deshalb in beide Richtungen für mehrere Tage gesperrt. Das Wetter könnte die Planung noch vereiteln.

Grund: Die Wiegeanlagen müssen abgebaut und abtransportiert werden, die ausgefahrenen Spurrillen werden erneuert. Und insgesamt muss der Verkehr links- wie rechtsrheinisch auf das neue Brückenbauwerk zugeführt werden.

Sperrungen auf der A42

Von Montag, 2. Oktober, bis Montag, 9. Oktober, ist die Anschlussstelle Neumühl auf der A42 zum Teil dicht: In Richtung Kamp-Lintfort kann man dann nicht auffahren.

Grund: Die A42 bekommt im Bereich der Auffahrt neuen Asphalt

Bis Ende Oktober folgen noch weitere kurzfristige Einschränkungen: Nachts und an den Wochenenden wird die Fahrbahndecke saniert, außerdem muss zum Ende der Großbaustelle die Mittelstreifen-Überfahrt geschlossen werden.

Vollsperrung auf der A59

Die A59 ist von Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr bis Montag, 16. Oktober, 5 Uhr zwischen Duisburg-Meiderich und dem Autobahnkreuz Duisburg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Grund: Fahrbahnübergänge werden instandgesetzt und gereinigt.

Ausfahrt auf der A59 gesperrt

Die A59-Ausfahrt Großenbaum ist ab Mittwoch, 4. Oktober, ab 6 Uhr gesperrt bis maximal Freitag, 6. Oktober.

Grund: Die Wirtschaftsbetriebe verlegen hier neue Induktionsschleifen.

Im Herbst/Winter 2023 beginnt außerdem eine vierjährige Baustelle zwischen der Anschlussstelle Wanheimerort und dem Autobahnkreuz Süd: Alle Fahrbahnen, Ausfahrten, alle elf Brückenbauwerke, Entwässerung und Schutzeinrichtungen werden in der Zeit erneuert.

Wegen der Großbaustelle Karl-Lehr-Brückenzug mit dem Verteilerkreis Kaßlerfeld ist die Verbindung nach Ruhrort gekappt. Foto: Stadt Duisbur / Ilja Höpping

Vollsperrung Karl-Lehr-Brückenzug

Durch die Großbaustelle Karl-Lehr-Brückenzug ist die Verbindung zwischen Ruhrort und Kaßlerfeld bis voraussichtlich 5. November voll gesperrt.

Grund: Die neuen Brücken über Hafenkanal und Ruhr müssen an das Straßennetz angeschlossen werden, auch die Schienen für die Straßenbahn 901 müssen neu verlegt werden. In der Zeit wird außerdem das alte Brückenbauwerk über den inzwischen verfüllten Kaiserhafen abgebrochen. Hier entsteht stattdessen ein Erdwall.

Vollsperrung Schwanentorbrücke

Die Schwanentorbrücke ist bis Ende Oktober in beide Richtungen für den Autoverkehr gesperrt, Fußgänger und Radfahrer können passieren.

Grund: Gleisbauarbeiten der Duisburger Verkehrsbetriebe.

Großbaustelle Sternbuschweg

Zahlreiche Schlaglöcher werden am Sternbuschweg in Neudorf ausgebessert: Zwischen Liliencron- und Aktienstraße kommt es deshalb zu Sperrungen und Umleitungen – auch für Radfahrer und Busse.

Parallel stehen Kanalbauarbeiten an, die Ende 2023 beginnen und bis Ende 2025 dauern sollen.

