Erstaunlich: So viele Top-Comedians kommen aus Duisburg

Wie lustig ist das denn: Überraschend viele Top-Comedians kommen aus Duisburg. Wir haben eine Liste erstellt, die Überraschungen parat hat.

Markus Krebs: Der 52-Jährige gehört mit zahlreichen Bühnen- und Fernsehauftritten längst zur ersten Liga der deutschen Comedy-Szene. Er ist in Duisburg geboren, in Neudorf und mittlerweile auch im Hamminkelner Ortsteil Mehrhoog zu Hause. Dort im Garten, so betont er, hängt aber eine MSV-Fahne an einem Mast und stehen MSV-Gartenzwerge.

Den kickenden „Zebras“ ist er seit ewigen Zeiten auf Gedeih und Verderb verbunden – lange, bevor er auch nur im Traum an eine Karriere als Spaßmacher gedacht hat. Krebs ist ein Spätberufener. 2008 gewann er den „Niederrheinischen Comedy-Preis“ in der früheren Dinslakener Kult-Kneipe Ulcus. Dabei sollte er bei dieser von seinem Bruder Michael organisierten Veranstaltung eigentlich nur an der Kasse stehen. Als ein Teilnehmer ausfiel, sprang Markus Krebs spontan ein – und triumphierte.

Drei Jahre später hatte er die Lacher beim RTL-Comedy-Grand-Prix wieder auf seiner Seite. Der Sieg am 18. November 2011 – das Datum hat er sich auf den Arm tätowieren lassen – war der Durchbruch für ihn. Aktuell ist der 52-Jährige mit seinem mittlerweile fünften Programm „Comedy alle wegen mir?“ auf Tour.

Zuletzt hat Markus Krebs auch tiefere Einblicke in sein Privatleben gewährt. Er war nach eigenen Angaben schon mal verheiratet. Die aktuelle Frau an seiner Seite heißt Jacky, der er bereits vor über zwei Jahren bei einem Auftritt in Kleve einen Heiratsantrag gemacht hat. Eigene Kinder hat Krebs nicht.

Abdelkarim: Der Sohn marokkanischer Einwanderer ist gebürtiger Bielefelder, lebt aber seit einigen Jahren in Duisburg. Dort sei er allerdings schon als Kind häufig gewesen. Sein Cousin komme aus Meiderich.

Über die Unterschiede zwischen Bielefeld und Duisburg hat sich Abdelkarim in einem früheren Interview mal wie folgt geäußert: „In Bielefeld muss man sich eine Woche kennen, um überhaupt erst mal den Namen herauszufinden. In Duisburg sind die Menschen viel direkter und offener. Da bekommt man gleich am Anfang sämtliche Arztdiagnosen mitgeteilt.“

Der Wahl-Duisburger sieht sich als Comedian und Kabarettist. Aktuell ist er mit seinem Programm „Wir beruhigen uns“ unterwegs. Außerdem nimmt der 41-Jährige an der 16. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil, die am 17. Februar startet.

Kai Magnus Sting: Er ist ein waschechter Duisburger. Sting hat lange in Neudorf gelebt, ist aber mittlerweile mit Frau und Kind in Duissern und sicher eher im Kabarett als in der Comedy zu Hause. Aber da die Grenzen hier ja gerne mal verschwimmen (siehe Abdelkarim), taucht auch Sting in dieser Liste auf.

Seine Begeisterung fürs Kabarett entfachte der längst verstorbene, aber unvergessene Hans Dieter Hüsch. Da war Sting ein ganz junger Teenager. Mit 17 stand er dann zum ersten Mal auf der Bühne – am 3. Januar 1995 im Jugendheim der KJG St. Ludger in Neudorf.

Seitdem hat der heute 45-Jährige nicht nur diverse Kabarett-Programme, sondern auch Bücher geschrieben. Krimis sind seine zweite Leidenschaft. Und für seine Hörspiele bekommt er regelmäßig reichlich prominente Unterstützung – wie in der Vergangenheit von Annette Frier oder Bastian Pastewka.

Wolfgang Trepper: Er ist in Rheinhausen geboren, Duisburg bis heute treu geblieben, lebt aber auch in Hamburg. Trepper hat Industriekaufmann bei Krupp gelernt. So wie der Opa und der Vater. Er war damit aber kreuzunglücklich.

So wurde Trepper beim OSC Rheinhausen der erste hauptberufliche Handballmanager in Deutschland und arbeitete bis 2007 für Radio Duisburg, zuletzt als Chef vom Dienst. Dort etablierte er die Figur des Hausmeisters Kaleschke, der über Gott und die Welt philosophiert. Wie sein Duisburger Kollege Kai Magnus Sting sieht sich Trepper als Kabarettist und verehrt Hans Dieter Hüsch.

Trepper hat Sting übrigens seinen ersten Auftritt außerhalb Duisburgs zu verdanken. „Er meinte immer, dass ich mehr, was Größeres machen müsste und hat dann 2006 einfach mal im Hamburger Schmidt-Theater angerufen, wo er damals selbst aufgetreten ist“, erzählte der heute 61-Jährige in einem früheren Interview. „Ich hatte Glück, weil zu dem Zeitpunkt dort gerade jemand ausgefallen war. Da durfte ich ran.“

Trepper gehört heute zu den bekanntesten Kabarettisten in Deutschland. Sein komödiantischer Jahresrückblick „Dinner for DU“ hat weit über Duisburgs Stadtgrenzen hinaus Kultstatus erlangt. Sein Erfolgsprogramm mit Mary Roos „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ haben über 140.000 Zuschauer gesehen. 2023 feiert Trepper seinen 20. Bühnengeburtstag mit einer großen Gala am 22. Mai im Landschaftspark.

Dirk Stermann: Er erblickte das Licht der Welt in Duisburg, wuchs in Ratingen auf, ging in Düsseldorf zur Schule und lebt seit 1988 in Wien. In Österreich ist der Kabarettist, Comedian und Romanautor ein absoluter (Fernseh-) Star. Zusammen mit seinem kongenialen Partner Christoph Grissemann begeistert er das Publikum seit vielen Jahren in der ORF-Talkshow „Willkommen Österreich“.

Bei einem Auftritt im Comedy- und Satireformat „Nuhr im Ersten“ lästerte Stermann über seine Geburtsstadt Duisburg. „Eine unheimlich hässliche Stadt“, die durch die Bomben im Krieg eher schöner geworden sei, so der 57-Jährige, der für seinen mitunter bitter-bösen Humor bekannt ist.

Till Reiners: Er ist in Duisburg geboren, wuchs in Geldern auf und lebt heute in Berlin. Reiners kommt aus der Poetry-Slam-Szene. Er ist Stand-up-Comedian, Podcaster, Fernsehmoderator und regelmäßig Gast in diversen satirischen TV-Formaten wie „Die Anstalt“ oder der „heute show“-Sendung, in der Reiners am 14. Oktober 2022 die Moderation für den an Covid-19 erkrankten Oliver Welke übernahm.

Christian Ehring: Der Comedian, Kabarettist, Autor und Musiker kam in Rheinhausen zur Welt und wuchs in Krefeld auf. Er ist bekannt aus dem Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“ und aus den Satire-Formaten „heute show“ (ZDF) und „Extra 3“ (NDR). Ehring lebt in Düsseldorf und hat zwei Töchter.

Sebastian Rabsahl alias Sebastian 23: Er hat die ersten drei Lebensjahre in Duisburg verbracht, „als die Stadt noch ein riesiger Wald war mit ein paar Zechen dazwischen“, wie er mal sagte. Rabsahl kommt wie Reiners aus dem Poetry Slam, bezeichnet sich aber auch als Comedian und war in Fernsehsendungen wie „TV Total“ zu sehen. Der studierte Philosoph ist zudem Buchautor, Musiker, mit der Schauspielerin Friederike Becht verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Ines Anioli: Sie wuchs als Tochter polnischer Eltern in Duisburg-Baerl auf und besuchte das katholische St. Hildegardis-Gymnasium im Dellviertel. Sie ist Hörfunkmoderatorin und Podcasterin, redet dabei gerne über Sex und ging 2019 als Komikerin mit dem Bühnenprogramm „Cumedy – deeper wird’s nicht“ auf Tour. Ihr aktuelles Programm hat den Titel „Goddess“.

Für bundesweite Schlagzeilen sorgte die 36-Jährige zuletzt, nachdem sie ihren prominenten Ex-Freund wegen Körperverletzung, sexuellen Übergriffs und Vergewaltigung angezeigt hatte. Das Verfahren ist mittlerweile eingestellt.

Tony Bauer: Er ist noch nicht lange im Comedy-Geschäft, hatte seinen ersten Auftritt 2021 bei einer Lehrerkonferenz am Berufskolleg. Er ist aber inzwischen auch schon vor 12.000 Zuschauern bei der „1Live Köln Comedy-Nacht XXL“ in der Lanxess-Arena aufgetreten.

Bauer ist in Duisburg geboren und kommt aus Marxloh. Über den Stadtteil macht er ebenso gerne Witze wie über seine Krankheit, das Kurzdarmsyndrom. Der Comedian kann zwar normal essen, durch das Essen aber keine Nahrung aufnehmen. Über einen drei Meter langen Schlauch werden ihm die Nährstoffe deshalb aus einem Beutel direkt in den Magen gepumpt. Da seine Shows meistens abends stattfinden, trägt er den Schlauch oft auch auf bei seinen Auftritten.

Melanie Zink: Sie ist in Rheinhausen geboren, aufgewachsen und dort nach einem zwischenzeitlichen Abstecher nach Moers auch heute noch zu Hause. Die 46-Jährige macht Musik-Comedy. Angefangen hat alles im Schulchor und -orchester des Krupp-Gymnasiums. Gesangsunterricht nahm Melanie Zink unter anderem beim renommierten Professor George-Emil Crasnaru von der Robert-Schumann-Musik-Hochschule in Düsseldorf.

Das aktuelles Programm der Duisburgerin heißt „Wenig Damenhaft – Erinnerungen einer Ruhrpottdiva“, mit dem sie im Juli 2022 Premiere in Markus Krebs’ Kneipe „Zum Hocker“ feierte. Dabei tritt sie auch als Tante Addi auf, das weibliche Pendant zur Hape-Kerkeling-Figur Horst Schlämmer. „Diese Tante gab es wirklich“, erzählt die gelernte Diplom-Designerin, die nun als Musik-Comedienne richtig durchstarten will.

Uwe Lyko alias Herbert Knebel: Viele werden wahrscheinlich gar nicht wissen, dass der Essener ein gebürtiger Neumühler ist. Nach der Volksschule 1968 begann Lyko eine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker, die er zwei Jahre später abbrach, um Musiker zu werden.

Er war zunächst Sänger der Polit-Punk-Band B1 und lernte dort einen Teil der Mitglieder des späteren und längst legendären „Affentheater“-Ensembles kennen. Die Band B1 verließ Lyko aber zunächst, weil er Schauspieler werden wollte. Er hatte gelegentlich Auftritte im Duisburger Eschhaus-Theater, beschloss dann aber, eine Karriere als Komiker zu starten.

„Boh, glaubse“, die Gesprächseröffnung, die zu seinem Markenzeichen geworden ist, hat er sich übrigens bei seiner „Omma“ in Duisburg ausgeliehen. Dies verriet Lyko erst neulich im Talk mit WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock: „Und, was hat Ihre Oma davon gehalten?“ – „Och, die war mal bei einem Auftritt und fand alles toll, auch, wie sie sagte, die ganzen Appläuse und so. Aber zieh Dir doch mal wat Schönes an!’“

Die Liste der Top-Comedians aus Duisburg hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann gerne erweitert haben. Wenn Sie also noch einen Tipp haben, dann schreiben Sie gerne eine Mail an redaktion.duisburg@waz.de.

