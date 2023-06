In Duisburg-Marxloh sind zwei Autos bei einem Überholmanöver kollidiert, vier Personen wurden verletzt.

Polizei-Einsatz Überholmanöver in Marxloh: Mercedes landet im Küchenstudio

Duisburg/Gelsenkirchen. In Duisburg-Marxloh sind zwei Autos auf der Weseler Straße kollidiert. Warum dabei ein Mercedes in einem Schaufenster landete.

Bei einem Überholmanöver sind in Duisburg-Marxloh in der Nacht auf Samstag zwei Autos zusammengekracht.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte um etwa 1 Uhr ein Duisburger Opel-Fahrer an der Ampelkreuzung Weseler Straße nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Hier wurde er von einem Mercedes-Fahrer aus Gelsenkirchen überholt. Die beiden Autos touchierten sich, dadurch kam der Benz von der Straße ab und krachte in das Schaufenster eines Küchenstudios.

Schwerer Unfall in Duisburg-Marxloh: Vier Verletzte und 50.000 Euro Sachschaden

Bei dem Unfall wurden vier Menschen leicht verletzt, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus, berichtet der Polizeisprecher.

Die Weseler Straße musste zur Unfallaufnahme zwei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg