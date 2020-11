An Rhein und Ruhr. Die Debatte um überfüllte Schulbusse während der Corona-Pandemie reißt nicht ab. Was sagen Eltern? Wie schätzen Verkehrsbetriebe die Lage ein?

Es ist ein Thema, das die Gemüter vieler Eltern seit Wochen erhitzt: Während sich Schüler im Unterricht an strikte Corona-Regeln halten müssen, reicht in Bussen und Straßenbahnen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Wie hoch ist das Infektionsrisiko? Und wie reagieren Verkehrsbetriebe und Städte? Ein Überblick.



Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen?

Darüber gibt es verschiedene Statistiken. Eine der am häufigsten zitierten Studien stammt vom Robert Koch-Institut (RKI). Demnach seien nur 0,2 Prozent aller Ansteckungen eindeutig auf Begegnungen im ÖPNV zurückzuführen. Laut Mirko Trilling von der Uniklinik Essen ist das Infektionsrisiko im ÖPNV jedoch kaum messbar . „Im Bus oder in der Bahn wissen wir in der Regel nicht, wer um uns herum sitzt“, so der Virologe. Falls Personen positiv getestet werden und angeben sollen, zu wem sie zuletzt Kontakt hatten, ließen sich diese anonymen Begegnungen nur äußerst schwierig nachverfolgen. Dr. Thomas Voshaar vom Bethanien-Krankenhaus in Moers sprach in einem NRZ-Interview bezogen auf die Ansteckungsgefahr in Bussen von einem „unterschätzten Risiko“ . Auch das RKI betont, dass Infektionen im Bahnverkehr untererfasst sein könnten.

Sind überfüllte Busse und Bahnen nach wie vor ein Problem?

Die Verkehrsunternehmen in der Region erklären auf NRZ-Anfrage, dass überfüllte Busse aktuell kein Problem seien – darunter Stoag, Niag, DVG und die Rheinbahn . „Nur vereinzelt bekommen wir Nachrichten über überfüllte Fahrzeuge. Diese variieren aber so stark, dass sich hier kein grundsätzliches Problem auf einer Linie zu einer bestimmten Zeit ableiten lässt“, so DVG-Sprecher Felix zur Nieden.

Sebastian Witzmann, Elternpflegschaftsvorsitzender der Lessing-Gymnasiums in Düsseldorf, sieht das anders: „Die öffentlichen Verkehrsmittel sind immer noch zu voll.“ Seine Tochter nehme mittlerweile einen Bus früher, um dem großen Ansturm zu entgehen. „Viele Eltern fahren ihre Kinder lieber mit dem Auto zu Schule“, berichtet Melanie Müller, Mitvorsitzende der Elternschaft Duisburger Schulen.

Warum wird im ÖPNV kein verpflichtender Mindestabstand eingeführt?

Kanzlerin Angela Merkel hatte Anfang der Woche dafür plädiert, das Angebot so zu erhöhen, dass Schüler auch in Bussen und Bahnen den Mindestabstand einhalten können. Dieser Vorschlag gehe jedoch „an der Lebenswirklichkeit vorbei“, so der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Stoag-Sprecherin Sabine Müller spricht von einem „gewaltigen Mehrbedarf“, den eine solche Regelung erfordern würde. Ein Gelenkbus habe etwa 120 Steh- und Sitzplätze, ergänzt DVG-Sprecher Felix zur Nieden. „Bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern stünden zukünftig nur noch circa zehn Steh- und 18 Sitzplätze zur Verfügung.“

Wie unterstützt die Landesregierung die Kommunen?

Das NRW-Verkehrsministerium hat 13,5 Millionen Euro Fördermittel für zusätzliche Busse bereitgestellt. Das Programm sollte mit Beginn der Herbstferien auslaufen, wurde aber bis zum Jahresende verlängert. Auffällig: Nach Auskunft des Verkehrsministeriums waren Ende Oktober nur rund 4,25 Millionen Euro der Fördermittel abgerufen worden. „Wir schätzen, dass mehr als 600 Linien- und Reisebusse den Schülerverkehr bereits in ganz NRW verstärken. Nach unseren Berechnungen stehen aber noch gut 350 Zusatzbusse zur Verfügung“, sagt Andriana Sakareli, Sprecherin des Verbandes Nordrheinwestfälischer Omnibusunternehmen.

Warum wird das Förderangebot nicht in vollem Umfang ausgeschöpft?

„Kommunalverwaltungen verweisen auf den kreiseigenen Verkehrsbetrieb, der wiederum behauptet, dass es keine vollen Busse gäbe – was vielerorts einfach nicht der Wahrheit entspricht“, kritisiert Sakareli. Seien es anfangs noch vergaberechtliche Bedenken und praktische Probleme gewesen, die eine Bestellung zusätzlicher Busse verhinderten, sei es mittlerweile der „Unwillen“ einiger Stadtverwaltungen sowie der Widerstand kommunaler Verkehrsunternehmen. Dabei stünde ein Großteil der Reisebusse derzeit still. Die Unternehmen hätten also genug Kapazitäten – inklusive Fahrpersonal.

Welche weiteren Maßnahmen gibt es?

Herne und Duisburg ordneten an ihren weiterführenden Schulen versetzten Unterrichtsbeginn an, um das Infektionsrisiko in Bussen zu minimieren. So starten die Schüler in Duisburg je nach Standort zwischen 7.30 und 8.30 Uhr. Das Vorgehen in Duisburg ist auch in anderen Städten denkbar. Die Stadt Essen erklärt auf Anfrage, dass ein gestaffelter Unterrichtsbeginn vor allem dort geprüft werde, wo Schulen unmittelbar beieinander liegen. In Düsseldorf und Oberhausen gebe es bereits einzelne Schulen, die ihren Unterrichtsbeginn angepasst haben. Auch Kleve denkt über eine Entzerrung nach. Laut VDV hat eine Staffelung des Unterrichtsbeginns einen „enormen“ Effekt. So würde der zur Verfügung stehende Platz in den Bussen sofort um mindestens 20 Prozent steigen. Auch Schulministerin Yvonne Gebauer begrüßte den Vorstoß.