Überfall vor der Niederrhein-Therme: Mann zu Boden gerissen

Die Niederrhein-Therme in Duisburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nach dem Saunabesuch erlebte ein Besucher auf dem Parkplatz eine böse Überraschung.

Duisburg. Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen Mann (79) vor der Niederrhein-Therme ausgeraubt. Auf dem Parkplatz wurde er zu Boden gerissen.

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen Mann (79) auf dem Parkplatz an der Niederrhein-Therme in Duisburg ausgeraubt. Das berichtet die Polizei.

Nach einem Saunabesuch sei der Mann gegen 23 Uhr zu seinem Auto auf dem Parkplatz gegangen, der über die Burgstraße zu erreichen ist. Nachdem er seine Tasche im Kofferraum verstaut hatte, sei er von einem Unbekannten von hinten angesprungen und zu Boden gerissen worden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Weil der Bottroper laut um Hilfe schrie und sich wehrte, soll der Täter von ihm abgelassen haben. Schließlich ergriff der Mann mitsamt der Geldbörse seines Opfers die Flucht, heißt es in der Meldung des Präsidiums. Der Flüchtige soll etwa 20 Jahre alt sein und eine Kapuzenweste getragen haben.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen oder hat den Raub beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg