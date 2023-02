In der Duisburger U-Bahnstation griff der Unbekannte den 17-Jährigen an.

Foto-Fahndung Überfall in U-Bahnstation: Kripo fahndet jetzt mit Fotos

Duisburg. Ein Unbekannter hat ihm November in der Duisburger City einen 17-Jährigen ausgeraubt. Die Polizei hat nun Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht.

Nach einem Überfall in der U-Bahnhaltestelle Steinsche Gasse in der Innenstadt am 26. November fahndet die Duisburger Kripo nun auch mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Gegen 21 Uhr an diesem Novemberabend griff der Unbekannte aus einer Gruppe heraus einen 17-Jährigen an, bedrohte ihn mit einem Messer und erbeutete das Portemonnaie des Jugendlichen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Bei der Fahndung nach dem jungen Mann hat die Staatsanwaltschaft nun auch Bilder aus einer Überwachungskamera zur Veröffentlichung freigegeben. Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Die Duisburger Kripo sucht nach diesem jungen Mann. Foto: Polizei Duisburg

Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen. Foto: Polizei Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg