Polizei Überfall in Marxloh: Frau (25) an den Haaren gezogen

Duisburg Ein Unbekannter soll eine Frau in Duisburg ausgeraubt haben. Er zog ihr an den Haaren und schubste sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter soll am Samstagmittag eine 25 Jahre alte Frau in Duisburg ausgeraubt haben. Die junge Frau befand sich auf dem Heimweg, als ein schlanker blonder Mann sie an der Agnesstraße in Marxloh gegrüßt und sie in einer fremden Sprache, vermutlich russisch, angesprochen haben soll.

Weil sie dachte, dass er von ihr die Uhrzeit wissen wollte, schaute sie auf ihr Handy und war kurz abgelenkt. In diesem Augenblick zog er ihr an den Haaren, schubste sie und flüchtete mit dem Telefon in Richtung der Sandstraße.

Überfall in Marxloh: Zeugen gesucht

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem dunkel gekleideten Täter mit Wollmütze und Stoppelbart. Die Polizei sucht zudem Zeugen: Sie können sich bei den Beamten unter 02032800 melden.

