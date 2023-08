Die Duisburger Kriminalpolizei ermittelt nach einer Anzeige wegen eines Raubüberfalls in Hüttenheim.

Duisburg Überfall in Hüttenheimer Hinterhof? Kripo bittet um Hinweise

Duisburg. Ein Räuber soll in der Nacht auf Donnerstag in einem Hinterhof in Hüttenheim Geld erbeutet haben. Mit diesen Informationen ermittelt die Kripo.

Die Duisburger Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung nach einem mutmaßlichen Überfall in Hüttenheim um Hinweise.

Am Donnerstagnachmittag (24. August) hatte sich ein 26 Jahre alter Duisburger auf der Wache Buchholz gemeldet und dort von einem Überfall berichtet. Ein Unbekannter habe ihn in der Nacht zuvor gegen 3.30 Uhr auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Ungelsheimer Straße ausgeraubt und Geld erbeutet. Der Täter soll eine graue Jeans und ein weißes Tanktop getragen haben.

Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder zum Ablauf des Geschehens nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

