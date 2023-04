Überfall in Duissern: Duo mit Pfefferspray attackiert

Duisburg. Zwei Unbekannte haben eine junge Frau und einen jungen Mann in Duisburg mit Pfefferspray attackiert. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Ein junger Mann und eine junge Frau sind am frühen Samstagmorgen in Duisburg-Duissern von zwei Unbekannten mit Pfefferspray attackiert worden.

Gegen 1.30 Uhr griff das Duo den 18-Jährigen und die 17-Jährige in einem Hinterhof an der Duissernstraße an. Die Täter hätten sie „aus dem Nichts“ attackiert und versucht, die Geldbörse des 18-Jährigen zu erbeuteten, berichteten die Raubopfer. Dann flüchteten die Unbekannten in Richtung Wintgensstraße. Der 18-Jährige und seine Begleiterin mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Überfall in Duisburg-Duissern: Polizei fahndet

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Sie sollen laut Zeugenangaben etwa 15 bis 20 Jahre alt sein. Einer der Angreifer hat demnach blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Jogginganzug. Sein Komplize ist dunkelhaarig und hatte eine dunklen Sweatshirtjacke an.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Hinweise zu der Tat nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg