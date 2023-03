Überfall in Duisburg: Schläger prügeln Mann ins Krankenhaus

Duisburg. Ein Mann wurde in Duisburg von einer Gruppe ausgeraubt und so heftig geschlagen und getreten, dass er vom Rettungswagen abgeholt werden musste.

Ein 35-Jähriger ist am Wochenende in der Duisburger Altstadt Opfer eines Raubüberfalls geworden. In der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr haben ihn in der Beginengasse mehrere Männer so heftig getreten und geschlagen, dass er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Männer entrissen ihrem Opfer dessen Bauchtasche, in der sich Geldbörse sowie diverse Dokumente befanden, und rannten weg. Nach seinen Angaben handelte es sich um ungefähr sechs Täter, von denen er einen beschreiben kann.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er machte einen muskulösen Eindruck, hatte kurze, schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und trug einen weißen Pullover.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen für den Überfall. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 28 00 entgegen.

