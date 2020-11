Ein Trio hat in Duisburg einen Paketboten überfallen. (Symbolbild)

Überfall Überfall in Duisburg: Männer schlagen Paketboten mit Faust

Duisburg. Drei Männer haben in Duisburg einen Paketboten überfallen. Der 25-Jährige konnte sich schließlich in seinen Wagen retten. Polizei sucht Täter.

Ein unbekanntes Trio hat am Dienstagmittag einen Paketboten in Obermeiderich überfallen. Der 25-Jährige konnte sich in seinen Lieferwagen retten.

Laut Polizei wollte der Bote um 11.30 Uhr auf der Emmericher Straße gerade ein Paket aus dem Auto holen, als drei Männer auf ihn zustürmten. Einer von ihnen schlug ihm direkt mit der Faust ins Gesicht.

Angriff: Paketbote verschanzt sich in Duisburg in seinem Auto

Weitere Angriffe konnte der 25-Jährige abwehren, sich leicht verletzt in seinen Lieferwagen retten und die Tür verriegeln.

Die Angreifer flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung Kanalstraße. Das Kriminalkommissariat 13 sucht nach den Männern, die laut Beschreibung etwa 20 bis 30 Jahre alt sein sollen und dunkle Haare haben. Zwei der Täter waren mit Fahrrädern unterwegs, der dritte zu Fuß.

Hinweise zu dem versuchten Überfall nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.