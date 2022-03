Nach dem Überfall auf einen Lottoladen in Duisburg-Baerl sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen.

Überfall Überfall in Baerl: Polizei Duisburg sucht wichtigen Zeugen

Duisburg-Baerl. Nach dem Überfall auf eine Lotto-Annahmestelle in Baerl sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Zwei Verdächtige sind bereits festgenommen.

Nach dem Überfall auf einen Lottoladen an der Augustastraße in Baerl sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Am Samstagmorgen (26. Februar) sollen zwei 21-Jährige gegen 9.15 Uhr die Mitarbeiterin der Lotto-Annahmestelle sowie zwei Kunden mit Pistolen bedroht haben, anschließend flüchteten sie mit einem Ford. Die Polizei konnte die Verdächtigen bereits festnehmen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll laut Polizei ein noch unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin auf der Grafschafter Straße in Höhe der Hausnummer 60 (Fahrtrichtung A 42) hinter dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug, ein silberner Ford Fiesta, gestanden haben. Die Polizei bittet den Autofahrer, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0203/2800 zu melden

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg