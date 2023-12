Seniorin Überfall im Hausflur: 90-Jährige schlägt Duo in die Flucht

Duisburg Zwei Diebinnen verfolgten eine Seniorin von einer Bank bis zu ihrer Wohnung. Im Treppenhaus wollten sie zuschlagen. Doch ihr Plan scheiterte.

Eine 90 Jahre alte Duisburgerin hat am Dienstagmorgen in ihrem Hausflur zwei Diebinnen in die Flucht geschlagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verfolgten die beiden Frauen gegen 9.30 Uhr die Seniorin von einer Bankfiliale an der Fischerstraße in Wanheimerort bis zu ihrer Wohnanschrift an der Düsseldorfer Straße.

Im Hausflur des Mehrfamilienhauses wollten die Täterinnen dann zuschlagen: Sie versuchten einen Umschlag mit Bargeld aus dem Stoffbeutel der älteren Dame zu ziehen. Doch die wehrte sich hartnäckig.

[Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Newsletter bei Ermittlungen, Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Duisburg immer auf dem Laufenden: Hier geht es zur Anmeldung]

Daraufhin ergriffen die beiden Frauen die Flucht, liefen in Richtung Fuchsstraße davon. Die Kripo sucht nun nach ihnen.

Polizei Duisburg sucht nach zwei erfolglosen Diebinnen

Sie sollen laut Zeugenbeschreibung etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Eine Täterin trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Jacke und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise zu dem Duo nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 unter 0203 280 0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg